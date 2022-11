Pelo menos 21 palestinos mortos em incêndio em campo de refugiados em Gaza

Pelo menos 21 palestinos, entre eles várias crianças, morreram nesta quinta-feira (17) em um incêndio de uma casa em um campo de refugiados na Faixa de Gaza, informaram autoridades do enclave palestino.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, embora as autoridades locais tenham afirmado que havia combustível armazenado na casa, de três andares.

"Pelo menos 20 corpos chegaram", incluindo pelo menos sete crianças, informou Salah Abu Laila, chefe do Hospital Indonesia na cidade de Jabalia (ao norte de Gaza).

O número de feridos ainda não foi informado.

Em comunicado, a unidade de defesa civil de Gaza deu um balanço de 21 mortos.

O grupo islâmico Hamas, que controla este enclave palestiniano, indicou que o incêndio já foi apagado.

Hussein al-Sheikh, um alto funcionário da Autoridade Palestina na Cisjordânia, pediu a Israel que abra o posto de fronteira de Erez para facilitar a transferência dos feridos.

Este alto funcionário também anunciou no Twitter que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, decretou um dia de luto em homenagem às vítimas do incêndio.

Gaza está sob rígido bloqueio imposto por Israel desde 2007, quando o Hamas passou a administrar o enclave de 362 km² onde vivem cerca de 2,3 milhões de palestinos.

Uma parte dos habitantes reside em campos de refugiados depois de terem sido forçados a deixar suas casas após a proclamação do Estado de Israel em 1948.

Jabalia é um desses campos, onde os edifícios foram construídos ao longo dos anos e ganharam o aspecto de uma vila.

O abastecimento de energia elétrica do enclave é irregular e os incêndios domésticos são frequentes, já que os habitantes utilizam meios alternativos, como lamparinas a óleo, para cozinhar ou iluminar suas casas.

Gaza recebeu uma média de 12 horas de eletricidade por dia este ano, ante apenas sete horas há cinco anos, segundo dados das Nações Unidas.

No inverno, os riscos aumentam com o uso de carvão para aquecimento.

