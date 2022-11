Pauta de infográficos

* EUA-voto-política-eleições:

1/ Cartograma da Câmara de Representantes eleita nas eleições norte-americanas de meio mandato. (135 x 97 mm) - Atualização disponível

2/ Composição da Câmara de Representantes e do Senado dos Estados Unidos. (90 x 75 mm) - Atualização disponível

3/ Composição da Câmara de Representantes dos Estados Unidos após as eleições de meio mandato. (45x76 mm) - Atualização disponível

4/ Cronologia das maiorias na presidência, no Senado e no Congresso de Representantes dos Estados Unidos, desde 1945.(180x123 mm) - Atualização disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 17 de novembro às 6h (Bras.). (135 x 147 mm) - Atualização disponível

* APEC-cúpula-diplomacia-NZelândia-política: principais indicadores econômicos dos países-membrso do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). (134 x 122 mm) - Atualização disponível

* CNorte-diplomacia-armas-CSul-EUA-Japão-defesa: mapa com a trajetória do disparo do míssil balístico feito pela Coreia do Norte em 17 de novembro. (90 x 74 mm) - Disponível

* UE-Zona-Euro-inflação-índices: evolução da inflação na Zona do Euro desde o início das estimativas desse indicador pelo Eurostat em 1997. (99 x 65 mm) - Atualização disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ Artilheiros da Copa do Mundo desde 1930 entre as seleções classificadas para a edição 2022 do Mundial. (225 x 225 mm) - Atualização disponível

2/ As promessas do Mundial.(180x191 mm) - Disponível

3/ Estrelas do futebol que não vão disputar o Mundial do Catar porque não foram convocadas ou sofreram alguma lesão.(135x100 mm) - Disponível

4/ Campeonatos e clubes em que jogam os 831 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar 2022. (180x185 mm) - Disponível

* Auto-prêmio-F1-mundial-auto-F1: apresentação do circuito de Yas Marina, onde será disputado o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi em 20 de novembro. (133 x 95 mm) - Reenvio disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

