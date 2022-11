Deputado eleito Yury do Paredão não descarta apoio a governos Lula e Elmano

Yury do Paredão (PL) foi eleito deputado federal pelo Ceará e disse que deve dialogar com Valdemar Costa Neto antes de fechar posicionamento em relação às gestões petistas no Ceará e no Brasil.

O deputado federal eleito pelo Partido Liberal (PL), Yury do Paredão, afirmou que deverá conversar bastante com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e respeitará a posição do partido, mas exercerá o mandato com independência. As declarações foram dadas à rádio CBN Cariri, na manhã desta quarta-feira, 16.



Ao ser questionado sobre como deve ser seu posicionamento na Câmara Federal diante dos governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência, o deputado disse: “Eu irei exercer o mandato com independência, né? Respeito muito a posição do meu partido, mas irei ouvir também o partido, irei conversar muito com o presidente Valdemar, né?”.

Yury também elogiou Valdemar e disse que deseja exercer seu mandato com diálogo. “Que ele é um grande líder, né? Eu tenho um grande respeito pelo presidente Valdemar, um grande carinho por ele, né? Mas eu quero exercer meu mandato com muito diálogo”, afirmou.

O deputado eleito é natural de Juazeiro do Norte e obteve 90.425 votos. Sua irmã, Yanne Brena, vereadora também pelo PL, concorre à presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Yury apoiou a candidatura da irmã e afirmou, em entrevista, que a política precisa de “renovação”. Diz acreditar que a alternância de poderes é muito importante.

“É uma mulher que está com boas intenções, que está com vontade de trabalhar pelo povo, que está com vontade de aproximar a Câmara Municipal de Juazeiro da população”, afirmou.



