O que é a COP, evento criado no Brasil e que conta com a presença de Lula nesta semana

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi criada no Rio de Janeiro, em 1992, e reúne vários líderes mundiais para discutir ações contra as mudanças climáticas no mundo.

A COP 27 tem sido um assunto em destaque no Brasil, por conta das movimentações políticas brasileiras que vêm ocorrendo durante o evento, que acontece agora, de 7 a 18 de novembro, em Sharm El Sheikh, no Egito.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito no segundo turno das eleições de 2022, viaja hoje, 14, para a conferência com o intuito de retomar o protagonismo ambiental ao recolocar o Brasil no centro dessa pauta, a partir de 2023.

A atual governadora do Ceará, Izolda Cela, também participou do evento, durante a primeira semana. Já no primeiro dia de agenda, a governadora foi a um encontro com Andrew Forrest, CEO da Fortescue Future Industries (FFI), para tratar de questões relacionadas à instalação de uma usina de hidrogênio verde no Ceará.

As Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas são as reuniões anuais e formais das Conferência das Partes (COP), composto por representantes dos Estados membros de uma convenção internacional.

A COP 27 é a 27° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e foi idealizada em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92, no Rio de Janeiro.

A sigla COP se refere à Conferência das Partes, “Conference of the Parties” em inglês, e é o órgão supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), adotada em 1992.

Vários países signatários se reúnem, durante duas semanas, para discutir ações contra as mudanças climáticas no mundo. Desde 1995, em Berlim, ano e local oficial da primeira COP, as nações se reúnem para tentar estabilizar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e combater a ameaça humana ao sistema climático da Terra.

Em 1997, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas serviu de base política para a criação do Protocolo de Kyoto, que obrigou 37 países industrializados a reduzir, até 2012, a emissão de gás de efeito estufa em 5,2 por cento em relação a 1990.

A Plataforma de Durban, adotada na COP 17, modificou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado pelo Protocolo de Kyoto, criou o Fundo Verde para o Clima (GCF) e, também, quase se transformou em um fracasso. Ela previa um acordo em 2015 reunindo todos os países industrializados, com os Estados Unidos e China na liderança.

Em 2015, a COP 21, em Paris, teve como objetivo o primeiro acordo universal para limitar o aquecimento em dois graus Celsius ou as consequências poderiam ser devastadoras.

O ano de 2020 foi o único ano em que a COP não foi realizada, por conta da pandemia de Covid-19. A COP 26 estava programada para acontecer em Glasgow, no Reino Unido, entre os dias 9 a 19 de novembro, mas foi adiada para 31 de outubro a 12 de novembro de 2021.



