Izolda Cela apresentará ações climáticas do Ceará na COP 27, no Egito

Durante a viagem da governadora, a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará assumirá o cargo até dia 12 de novembro

A governadora do Ceará Izolda Cela viajará na próxima segunda-feira, 7, para participar da 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP 27, no Egito. O evento, que terá a presença de chefes de estado, ambientalistas e pesquisadores do mundo todo, discutirá estratégias para conter as mudanças climáticas com medidas aplicáveis a nível global.

"O Ceará está totalmente alinhado com as propostas globais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, fortalecendo a matriz energética de baixo carbono no Estado. Recentemente criamos o Plano Estadual de Transição Energética Justa – Ceará Verde, que confirma o nosso estado na vanguarda do Hidrogênio Verde no país", disse a governadora.

Izolda destacou que o Estado já tem mais de 20 acordos assinados para a implementação de usinas de combustível limpo no Ceará. "Isso nos permitirá avançar na descarbonização e gerar mais desenvolvimento, emprego e renda no Estado", afirmou.



Na próxima quarta-feira, 9, Izolda participará de uma reunião às 11 horas com investidores do ramo do Hidrogênio Verde, incluindo o presidente da Fortescue, Andrew Forrest, multinacional australiana que lidera a produção de H2V.

Durante a reunião será assinado o novo memorando de entendimento, ratificando a parceria entre Governo do Estado e a empresa para implantação de usina no Ceará.

Às 14 horas, Izolda participará do debate “Estratégias Latino-Americanas para implementação do acordo de Paris na perspectiva das alianças climáticas”.

Na ocasião, Izolda apresentará as ações desenvolvidas para a descarbonização no Ceará. Ela também acompanhará outros debates no evento a realizar-se na cidade de Sharm el Sheikh.

Na quinta-feira, 10, no Cairo, está previsto um encontro entre a comitiva cearense e o embaixador do brasileiro no Egito, Antônio Patriota.



Com a viagem da governadora Izolda Cela para a COP 27 no Egito e da ausência do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, quem assume o governo do estado entre os dias 7 e 12 de novembro é a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a desembargadora Naílde Pinheiro.



