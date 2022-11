Izolda e comitiva embarcam rumo ao Egito para participação na COP 27

Governadora viajou acompanhada de dois secretários de Governo e do presidente do Porto do Pecém, Danilo Serpa

A governadora Izolda Cela (sem partido) embarcou rumo ao Egito na manhã desta segunda-feira, 7, para participar da Cúpula das Nações Unidas para o Clima (COP 27). A conferência, que começou no último domingo, 6, reúne líderes mundiais de mais de 190 países para discutir ações de combate ao aquecimento global.

Izolda viajou acompanhada dos secretários de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, de Relações Internacionais, César Ribeiro, e do presidente do Porto do Pecém, Danilo Serpa. A previsão é que a comitiva cearense desembarque no Cairo, capital egípcia, no começo da tarde desta terça-feira, 8. De lá, o grupo segue para Sharm El Sheikh, cidade onde ocorre o evento.

O primeiro compromisso oficial da governadora será uma reunião com investidores do setor de Hidrogênio Verde (H2V) nesta quarta-feira, 9, às 11 horas (horário de Brasília). Na ocasião, Izolda assinará um memorando de entendimento com a multinacional australiana Fortescue, líder mundial na produção de H2V.

A empresa vai construir no Ceará a sua primeira usina de hidrogênio verde do mundo. A expectativa é que o projeto receba investimentos na ordem de US$ 5,8 bilhões.



A agenda segue no período da tarde, quando a governadora participa, às 14 horas, do debate “Estratégias Latino-Americanas para implementação do Acordo de Paris na perspectiva das alianças climáticas”. No evento, a chefe do Executivo cearense apresentará ações desenvolvidas no Estado para mitigar a emissão de gases do efeito-estufa na atmosfera.



Na quinta-feira, 10, Izolda e comitiva retornam ao Cairo para um encontro com o embaixador brasileiro no Egito, Antônio Patriota. Esse será o último compromisso oficial da agenda. O grupo deve regressar ao Ceará na sexta-feira, 11, à noite. O desembarque está previsto para o fim da tarde de sábado, 8, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.



Até o retorno da governadora, o Poder Executivo está sob a chefia da presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Segunda na linha sucessória, a desembargadora assumiu o cargo diante da ausência do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), que viajou ao exterior após o segundo turno das eleições. É a primeira vez que duas mulheres se revezam no comando do Executivo cearense.

