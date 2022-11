Procuradores-gerais confirmam a Moraes que empresários financiaram atos bolsonaristas

Os procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo suspeitam que empresários tenham financiado bloqueios em rodovias e manifestações em frente a quartéis do Exército. As informações foram passadas ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em reunião realizada nesta manhã, no tribunal.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, afirmou que empresários e até prefeituras atuaram na organização dos bloqueios de estradas e manifestações antidemocráticas em quartéis das Forças Armadas. "São empresários que são financiadores, nós já temos alguns nomes, mas que não podemos relevar, que estão sendo investigados", disse.

O procurador-geral ainda afirmou que os movimentos suspeitos têm caráter nacional, de acordo com evidências descobertas na investigação. "Há algo em nível nacional e nós vamos trabalhar e o TSE fornecerá algumas informações e com isso a gente espera que o Brasil possa prosseguir sem golpes", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alexandre de Moraes acompanhou as manifestações dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e ordenou que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Civil e Militar enviem o máximo de informações sobre o financiamento dos atos ao redor de quartéis das Forças Armadas. O ministro deu prazo de 48 horas para receber as informações.

O inquérito investiga a atuação de empresários e do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que não teria atuado erroneamente e transformado a PRF em um órgão de governo e não de Estado.

Moraes também cobrou os dados de identificação dos respectivos proprietários dos veículos envolvidos nos bloqueios de estradas e nas manifestações nos quartéis, sejam pessoas físicas ou jurídicas.