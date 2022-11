Confira nomes cotados para ministros do governo Lula a partir de 2023

Com a vitória do PT nas urnas, interlocutores do partidos e aliados de outras siglas já defendem algumas possibilidades.

Durante os trabalhos da transição entre o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), começam a ganhar forma as escolhas dos ministros de Estado. Com a vitória do PT nas urnas, interlocutores do partidos e aliados de outros partidos já defendem algumas possibilidades.

Ministério da Casa Civil

Gleissi Hoffmann (PT)

Márcio França (ex-governador)

Fernando Haddad (PT)

Controladoria-Geral da União



Paulo Câmara (Ex-governador)

Ministério da Tecnologia

Márcio França (ex-governador)

Ministério de Meio Ambiente



Randolfe Rodrigues (senador)

Marina da Silva (ex-ministra)

Ministério dos Povos Originários

Sônia Guajajara (Deputada federal)

Ministério da Cultura

Deputada federal Jandira Feghali (PCdoB)

Daniela Mercury (cantora)

Juca Ferreira

Ministério da Saúde

Médico e senador Humberto Costa (PT-PE)

Sanitarista e professor Arthur Chioro

Ex-secretários da Saúde de São Paulo nas administrações Alckmin, o infectologista David Uip

Radiologista Giovanni Guido Cerri

Ministério da Educação

Senadora Simone Tebet (MDB)

Governadora Izolda Cela (sem partido)

Fernanda Haddad (PT)

Ministério da Cidadania

Senadora Simone Tebet (MDB)

Terezza Campello (ex-ministra de Dilma Roussef)

Ministério de Minas e Energia

Eduardo Braga (Ex-governador)

Jean Paul Terra Prates (senador)

Ministério da Agricultura

Senador Carlos Fávaro (PSD)

Neri Geller (deputado federal e ex-ministro de Dilma)

Sinome Tebet (senadora)

Ministério das Comunicações

Gilberto Kassab (PSD)

Ministério da Segurança

Fávio Dino (ex-governador)

Ministério das Relações Exteriores

Aloizio Mercadante

Celso Amorim

Ministério do Planejamento

Aloizio Mercadante

Gleissi Hoffmann (PT)

Ministério da Fazenda

Alexandre Padilha (PT-SP)

Camilo Santana (PT-CE)

Fernando Haddad (PT-SP)

Geraldo Alckmin (PSB)

Jaques Wagner (PT-BA)

Jorge Viana (PT-AC)

Rui Costa (PT-BA)

Wellington Dias (PT-PI)

Comandante do Exército



Julio Cesar de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção (DEC).

General Tomás Paiva, comandante militar do Sudeste

Valério Stumpf, Chefe do Estado-Maior do Exército

Estevam Theophilo, Comandante de Operações Terrestres