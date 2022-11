Deputado petista sobre aliança com PDT: "Aqueles que quiserem somar serão bem-vindos"

O líder do Governo na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputado Júlio César Filho (PT), fez um aceno à bancada do PDT no parlamento estadual mirando a adesão do bloco à base de apoio do governador eleito Elmano Freitas (PT), em 2023.



Ao O POVO, o parlamentar disse que o futuro chefe do executivo estadual tem disposição para acolher todos os pedetistas interessados em compor uma aliança programática. “Aqueles que quiserem somar serão bem-vindos, até porque deputados reeleitos do PDT já formalizaram esse apoio”, pontuou o petista, citando como exemplos as adesões de Osmar Baquit, Romeu Aldigueri, Salmito Filho e Evandro Leitão.



“É natural a aliança com o PDT, que já somou com esse projeto e participou de forma protagonista até pouco tempo”, acrescentou Julinho, como é mais conhecido o parlamentar.



O líder da bancada do PDT, deputado Guilherme Landim, diz não avistar obstáculos para uma eventual retomada da aliança entre petistas e pedetistas. Ele ressalta, porém, que ainda não houve qualquer convite formal para conversa com o governador eleito ou com algum interlocutor do futuro governo.



“Temos muito mais convergências do que divergências, mas isso é um processo que tem duas vias. Primeiro, do Governo sinalizar que quer, depois o partido deliberar sobre o que será feito”, disse Landim.



O deputado ressalta que uma eventual adesão da bancada pedetista à base de apoio de Elmano depende tão somente de um aceno formal do próximo governador. “O Governo sinalizando que quer esse apoio, eu acho que tem todas as condições do mundo do PDT estar unido para ajudar o governo Elmano nos importantes desafios que ele vai ter a partir de janeiro do ano que vem”, pontuou.



