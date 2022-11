Governo do Ceará: pela 1ª vez uma mulher transfere o poder para outra

A transmissão de cargo feita pela governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), para a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) é um marco histórico para o Estado. Foi a primeira vez que o comando do Executivo cearense foi repassado entre duas mulheres.

Nailde será a governadora em exercício desta segunda-feira, 7, até o próximo dia 12 de novembro. A transmissão de cargo, oficializada no último domingo, 6, foi motivada por uma viagem internacional de Izolda, que representará o Ceará na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-27, no Egito.

A Constituição estadual prevê que na ausência da governadora (que não tem vice), o cargo será repassado para o presidente da Assembleia Legislativa (AL-CE), vaga atualmente ocupada pelo deputado Evandro Leitão (PDT); no entanto, o parlamentar também estará em viagem. O próximo na linha sucessória é o presidente do TJ-CE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, Izolda desejou sorte para a governadora interina. O senador eleito e ex-governador Camilo Santana (PT) também destacou o momento. “Pela primeira vez o cargo é repassado entre duas mulheres, um momento histórico para nosso estado. Aproveito para desejar sucesso à governadora Izolda no evento internacional, que abrirá muitas portas para o desenvolvimento sustentável do Ceará”, escreveu o petista no Twitter.



Pela primeira vez o cargo é repassado entre duas mulheres, um momento histórico para nosso estado. Aproveito para desejar sucesso à governadora Izolda no evento internacional, que abrirá muitas portas para o desenvolvimento sustentável do Ceará. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 6, 2022

Tags