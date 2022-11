Ex-aliado diz que Bolsonaro bate em Michelle: "Deu uns tapas nela"

O deputado federal paraibano Julian Lemos (UB), ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), acusou o político de bater em Michelle Bolsonaro. As afirmações foram feitas durante participação no podcast "Cast Arretado".



Segundo o parlamentar, a relação entre o chefe do Executivo e a primeira-dama é de "fachada". Afirma ainda que no máximo em seis meses ambos estarão separados. "Ela não aguenta nem ver ele", disse durante a conversa. "Ele deu uns tapas nela durante as primeiras férias dele, que ele foi para uma ilha. Ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela, dentro de casa. E agora deu outros empurrões nela de novo", acrescentou.

Conforme o ex-aliado do político, Michelle não esteve ao lado de Bolsonaro durante o primeiro pronunciamento após a derrota para o Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições presidenciais, porque "ela está toda marcada".

Julian, que afirma ter sido considerado um dos articuladores da campanha do atual mandatário no Nordeste na disputa de 2018, fez críticas ao ex-candidato à reeleição em 2019, ainda no primeiro ano de mandato. Com o racha, o político chegou a declarar apoio público ao senador eleito Sérgio Moro (UB), ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro.

O parlamentar chegou a acusar o filho do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), de ter usado recursos do fundo partidário para dar de entrada na compra de um apartamento.

Julian disputou a reeleição em 2022, mas ao obter 36.838 votos, acabou ficando como suplente. Em 2018, ele havia sido escolhido por 71.899 eleitores.

Veja o vídeo:

