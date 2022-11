Artistas sobre Cássia Kis em manifestação bolsonarista: "Caso de internação"

Nas redes sociais, artistas brasileiros criticaram Cássia Kis, 64, por vídeo em que a atriz aparece em manifestação antidemocrática. O ato foi realizado por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) que não concordam com a vitória de Lula (PT) no último domingo, 30. Nos registros, ela aparece aplaudindo manifestantes e rezando ajoelhada entre a multidão.

O ato de Cássia Kis foi alvo de comentários de colegas atores. Nizo Neto, filho de Chico Anysio, comentou sobre a atriz em rede social: “Sempre foi louca, mas agora é caso de internação”. Já o ator Junno Andrade destacou: “Intervenção psiquiátrica já!”.

Tuca Andrade compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo de Cássia passando pelos manifestantes e os aplaudindo. Na legenda, o ator condenou a postura e falou sobre ela “se enfiar mais na merda em que ela já estava”, referindo-se às falas homofóbicas da artista.

Na publicação de Tuca, muitos famosos comentaram o vídeo, como Bruno Gagliasso que disse sentir “vergonha alheia”. A atriz e produtora brasileira Maria Padilha também se opinou: “O mais triste é o olhar de superioridade cristã, que Cristo é esse, cheio de soberba, o dela?!”.

Veja registros da passagem de Cássia Kis por manifestação bolsonarista:



Cássia Kis rezando ajoelhada em manifestação golpista

*fundo do poço* pic.twitter.com/QRfS1r9aPe — Déia Freitas (@NaoInviabilize) November 2, 2022

Cássia Kis faz discurso homofóbico e é “cancelada” na internet



Na última quarta-feira, 26, Cássia Kis, que já havia declarado apoio ao presidente Jair Bolsonaro, declarou em um bate-papo ao vivo com a jornalista Leda Nagle que a “ideologia de gênero” está “ameaçando as famílias tradicionais”.

Entre as falas da atriz durante a entrevista, ela comentou sobre a pandemia de Covid-19 ter sido um bom momento e que relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero “destroem” a família.

“Não existe mais homem e mulher, mas mulher com mulher e homem com homem, e homem com homem não dá filho, nem mulher com mulher”, discursou a atriz.

Os comentários de Cássia Kis repercutiram negativamente na internet e a Globo, emissora onde a atriz trabalha, publicou uma nota de repúdio: “A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação”.

Em transmissão para o SBT, a repórter Gaby Cabrini conversou com Cássia sobre a nota da Globo e a atriz declarou: “Esse é um problema meu e da TV Globo”.



