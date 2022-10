Cássia Kis faz discurso homofóbico em live: "Destruir a família"

A atriz Cássia Kis, de 64 anos, fez um discurso homofóbico em um bate-papo com a jornalista Leda Nagle por live no Instagram. A atriz, que é apoiadora do atual presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), alega que a “ideologia de gênero” está ameaçando a “família tradicional”. Cássia afirma ainda que “a pandemia foi maravilhosa” para que ela se descobrisse como conservadora. As falas aconteceram na última quarta-feira, 26.

A artista em diversos momentos ataca a comunidade LGBT. "Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas... Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola, onde há um espaço chamado beijodrómo", afirmou a atriz não mostrou nenhuma das imagens que afirmou ter.

Momentos depois, Cássia argumentou que os relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero “destroem” a família. "O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque até onde eu sei, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", questiona ela.

Atualmente no ar no horário nobre da Rede Globo, interpretando Cidália, em “Travessia”, Cássia Kis tem um histórico de posicionamento político oscilante. Ela se declarou oficialmente contra o governo de Dilma Rousseff em 2015, nesse momento ela chegou a declarar que havia tido uma grande decepção com o governo petista em seus mais de 10 anos no poder. Antes disso, a atriz se considerava de esquerda.

Em 2020, a artista teve uma fala contra Jair Bolsonaro que ganhou bastante repercussão. “Bolsonaro tinha que levar uma surra", afirmou ela na ocasião, se referindo às atitudes do presidente em relação à pandemia do Covid-19. Hoje, 2 anos após a fala, ela defende o presidente e as bandeiras levantadas por ele.

"Eu estou com a vida cheia de Deus muito recente. Essa pandemia foi maravilhosa pra mim, ela me trouxe a verdade. Primeiro, eu conheci o Brasil Paralelo e fiquei assustada porque eram de direita e não que eu fosse de esquerda, porque eu já tinha me divorciado da esquerda lá atrás, em 2014. Ouvi falar do Olavo de Carvalho e saí fora do negócio", explicou ela.

Cássia conta ainda que passou muito tempo em casa durante a pandemia e isso a ajudou a se reconhecer como conservadora. Ela voltou a assistir o Brasil Paralelo. “Quando eu vi estava descobrindo a direita, eu tava descobrindo que era conversadora e a verdade. É tudo junto”, “Uma coisa levou a outra”, falou ela.



