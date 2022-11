Daniela Mercury põe "patriota do caminhão" no trio

"Tomando uma cervejinha com picanha", brincou a cantora em postagem no Instagram. Meme do bolsonarista que se pendurou em um caminhão invadiu redes sociais

O bolsonarista que se pendurou em caminhão para impedir a desobstrução de uma via nos atos golpistas segue rendendo memes nas redes sociais. A cantora Daniela Mercury colocou um boneco do "patriota do caminhão", como ficou conhecido, na frente do trio elétrico durante show em Salvador.

"O patriota adorou a música nova. Me disseram que ele se agarrou no meu trio para ouvir ‘Soteropolitanamente na Moral’. Não se preocupem: ele se soltou ao fim do trio, dançou junto com a gente e está até tomando uma cervejinha com picanha", brincou a cantora em postagem no Instagram.

A cena inusitada ocorreu durante os atos antidemocráticos em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestam contra os resultados das eleições presidenciais no último domingo, 30. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito para assumir a gestão do Palácio do Planalto com 60 milhões de votos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde a derrota do atual chefe do Executivo, bolsonaristas tem realizado bloqueio em rodovias espalhadas por diversas cidades do País. Os simpatizantes do mandatário também pedem intervenção militar.

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro se pendurou na parte dianteira de um caminhão para evitar que furasse o bloqueio de uma rodovia, mas o condutor seguiu viagem com o homem agarrado ao veículo.



Mais informações: https://t.co/W5elIX5sVm



Vídeo: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/bEZCCfTmnV — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2022

"Patriota do caminhão"

Foi durante esses atos que um apoiador do presidente, no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, se pendurou em um caminhão para tentar evitar que o motorista furasse o bloqueio. No entanto, o condutor do veículo seguiu viagem com o homem pendurado na parte dianteira. O ato antidemocrático ocorreu no quilômetro 130 da BR-232.

"Cara subiu aí e disse que não vai descer, parei para ele descer e não desce", diz o condutor do veículo.

No vídeo, é possível ver o bolsonarista agarrado a parte dianteira do caminhão, enquanto o motorista percorre a estrada por cerca de dois minutos em local afastado da área onde os atos antidemocráticos foram registrados.

O homem filmado nos vídeos que viralizaram nas redes sociais é o comerciante Júnior Cesar Peixoto, que mora em Caruaru. Ele falou pela primeira vez sobre o episódio nessa sexta-feira, 4. O apoiador do presidente reclamou da exposição de sua imagem na internet.

"Eu não queria conversar porque já fui muito exposto", disse ele em breve entrevista ao G1 Caruaru. O motorista do caminhão ainda não foi localizado. Ainda não há informações sobre o ponto em que Júnior foi deixado.



Sobre o assunto "Patriota do Caminhão" fala pela 1ª vez após viralizar: "Fui muito exposto"

O que se sabe sobre o homem que ficou pendurado em caminhão durante ato golpista

Bolsonarista fica pendurado em caminhão que consegue furar bloqueio em rodovia

Tags