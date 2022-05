"Irei até o fim e vencerei no 2º turno", diz Ciro sobre candidatura a presidente

A fala do pedetista acontece após pesquisa Ideal/Quaest mostrar que caso ele abandone a corrida eleitoral, Lula venceria já no primeiro turno

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta quarta-feira, 11, que não irá desistir de disputar o comando do Palácio do Planalto. "Irei até o fim e vencerei no 2º turno", destacou.

A fala do pedetista acontece após pesquisa Ideal/Quaest mostrar que caso ele abandone a corrida eleitoral, Lula venceria já no primeiro turno. No dois cenários apontados sem a presença de Ciro, o petista marca 50% e 51% das intenções de voto. Quando inserido no questionário, Ciro alcança 7% da preferência do eleitorado.

Irei até o fim e vencerei no 2º turno. Se tivessem inteligência – e amor pelo Brasil – os que defendem o contrário saberiam que o risco maior para Lula – e para a nação – não está na minha permanência, mas numa retirada. (...) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 11, 2022

Para defender sua tese de se manter candidatura, Ciro argumenta que sua ausência aumentaria a polarização e beneficiaria o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado nas pesquisas. "Se tivessem inteligência – e amor pelo Brasil – os que defendem o contrário saberiam que o risco maior para Lula – e para a nação – não está na minha permanência, mas numa retirada. Sem a minha candidatura, a polarização aumentaria em um momento em que Lula estagnou e Bolsonaro se sustenta. Porque a resiliência do genocida é menos ilógica do que aparenta. Ela está fortemente ancorada no antipetismo", afirmou.

Sobre o assunto Lula age para minar Ciro e PT oferece apoio nos Estados ao PDT

Lula tem 40,6% das intenções de voto, Bolsonaro 32% e Ciro 7,1%, aponta pesquisa CNT/MDA

Para 82%, voto em Bolsonaro é definitivo, diz CNT; 78% não mudarão voto em Lula

Ciro pede que pré-candidatos a presidente se unam contra risco de "golpe" no Brasil

No 1º turno Lula tem 46%, Bolsonaro 29% e Ciro 7%, aponta Genial/Quaest

Pesquisa PoderData: Lula tem 42% dos votos, Bolsonaro tem 35% e Ciro 5%

O ex-ministro ainda destacou que a "tragédia Bolsonaro" não apagou da memória da população os escândalos de corrupção da Era petista no poder. "Ou alguém acredita que 70% da população das regiões mais desenvolvidas votaram em Bolsonaro se não pelo cruzamento da pior crise econômica com o mais generalizado escândalo de corrupção já desvendado em nossa história?".

Ciro defendeu ainda que a campanha petista trace uma nova estratégia. "Só há uma remota saída para o lulismo: mudar o eixo da campanha, fazer autocrítica e não insistir em falsas soluções. Para mim, há uma caminho sem limites de crescimento porque tenho programa, tenho passado limpo e uma infatigável disposição para a luta".

Tags