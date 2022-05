Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 46% da preferência; Bolsonaro 29% e Ciro 7%

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consolidado na liderança da corrida presidencial de 2022. Lula registrou 46% das intenções de voto contra 29% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Na terceira posição aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7% da preferência do eleitorado.

Na sequência aparecem os pré-candidatos João Dória (PSDB) e André Janones (Avante) com 3% cada; e Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (Novo), tiveram 1% dos votos cada um. O presidente do novo partido União Brasil, o deputado Luciano Bivar, não pontuou na pesquisa citada.

Pesquisa 1° turno presidencial Genial/Quaest



- Lula: 46%

- Jair Bolsonaro: 29%

- Ciro Gomes: 7%

- André Janones: 3%

- João Doria: 3%

- Simone Tebet: 1%

- Felipe D'Ávila: 1%

- Luciano Bivar: 0%

- Branco/nulo/não vai votar: 6%

- Indecisos: 3%

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de maio e possui nível de confiança de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-01603/2022.



Tags