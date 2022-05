Para 82%, voto em Bolsonaro é definitivo, diz CNT; 78% não mudarão voto em Lula

Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta quarta-feira (10) mostra que 78,1% dos entrevistados que têm a intenção de votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizem que a decisão é definitiva, enquanto 21,9% afirmam que "podem mudar". Dos eleitores que têm a intenção de votar no presidente Jair Bolsonaro (PL), 82,1% consideram que o voto é definitivo e 17,9% assumem que "podem mudar".

No caso de Ciro Gomes (PDT), 51% disseram que a escolha é definitiva e 49% podem mudar. Dos entrevistados que têm a intenção de votar em João Doria (PSDB), 34,9% consideram que o voto seja definitivo e 65,1% podem mudar.

Potencial de voto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dos entrevistados, 28,2% disseram que "votariam com certeza" em Bolsonaro; 15,4% "poderia votar nele"; 53,9% não votariam "de jeito nenhum". Em relação a Lula, 35% afirmam que "votariam nele com certeza"; 18,6% poderiam votar nele; 44,1% não votariam de jeito nenhum. Se o candidato fosse Ciro Gomes (PDT), 4,3% dos entrevistados votariam nele "com certeza"; 39,5% poderia votar nele; 48,2% "não votaria de jeito nenhum".

João Doria (PSDB) é o pré-candidato que acumula maior rejeição. Dos entrevistados, 68% disseram que não votariam nele "de jeito nenhum"; 19% poderiam votar nele; e 1,5% votaria nele "com certeza".

A senadora Simone Tebet (MDB) acumula o maior nível de desconhecimento. Segundo a pesquisa, 48,5% dos entrevistados disseram que "não conhecem"; 37,5% não votariam "de jeito nenhum"; 10,4% poderia votar nela; e 1,2% votaria nela "com certeza".

No levantamento agora divulgado, foram entrevistadas 2.002 pessoas entre os dias 4 a 7 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-05757|2022.

Tags