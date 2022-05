Pesquisa PoderData: Lula tem 42% dos votos, Bolsonaro tem 35% e Ciro 5%

A pesquisa foi realizada de 8 a 10 de maio com 3 mil pessoas entrevistadas em 288 municípios de todos os estados do Brasil

Pesquisa Poder Data divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo site Poder360, mostra o ex-presidente Lula (PT) na liderança da disputa eleitoral de 2022. O petista registrou 42% da preferência do eleitorado brasileiro, contra 35% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) apareceu na terceira posição com 5% dos votos.

Na sequência aparecem João Doria (PSDB), 4% das intenções de voto, André Janones (Avante), com 3%, e Simone Tebet (MDB), com 2%.

Poder Data - 1º turno presidente:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula (PT) 42%

Bolsonaro (PL): 35%

Ciro (PDT): 5%

Doria (PSDB): 4%

Janones (Avante): 3%

Tebet (MDB): 2%

Brancos e nulos: 5%

Não sabem: 4%.

Outros nomes apresentados no primeiro cenário da pesquisa estimulada não pontuaram. São eles: Luciano Bivar (União Brasil), Luiz Felipe D'Avila (Novo), José Maria Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Vera Lúcia (PSTU).



A pesquisa foi realizada de 8 a 10 de maio com 3 mil pessoas entrevistadas em 288 municípios de todos os estados do Brasil. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos positivos para mais ou para menos.

Tags