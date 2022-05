Capitão Wagner defende Coco Bambu e diz que quase todo dia pede comida de lá

O pré-candidato ao governo do Ceará e presidente do União Brasil estadual, Capitão Wagner, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 5, para sair em defesa do sócio-proprietário da rede Coco Bambu Afrânio Barreira, após críticas realizadas pelo ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT), seu opositor político. O parlamentar licenciado divulgou um vídeo ao lado de um pedido feito ao restaurante: "Quase que diariamente a gente faz esse pedidozinho ao Coco Bambu, sou fã da carne de sol sertaneja de lá".

"O dono do Coco Bambu Afrânio começou fazendo pastel, o pastel se transformou posteriormente no Coco Bambu, e hoje tem uma rede de mais de 60 lojas espalhadas pelo brasil. 7.200 pessoas trabalham no Coco Bambu, um empreendedor cearense que nos orgulha. Em todo lugar que eu chego no Brasil, eu faço questão de ir lá para dizer que é uma empresa do Ceará", iniciou Wagner na publicação.

Sem citar nomes, o presidente do UB-CE disse que se solidariza com o restaurante, "diferente de quem bate nos empreendedores cearenses". A gente está aqui para apoiar, para se solidarizar com o grande absurdo que foi ser chamado de vagabundo, criminoso e sonegador de impostos, quando o Coco Bambu só no ano passado gerou mais de 100 milhões de impostos pagos ao governo federal e ao estado", completou o líder da oposição cearense.

Wagner repetiu as falas proferidas por Afrânio Barreira, nesta quinta, à Rádio O POVO/CBN, e disse que 7.200 famílias vivem a partir dos salários que recebem de rede. "Parabéns Afrânio e a toda a equipe do Coco Bambu. Eu tenho orgulho de ter uma empresa como o Coco Bambu no Ceará, destacou.



