Bolsonaristas saem em defesa do Coco Bambu após ataques de Ciro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), e a ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro (PL), usaram as redes sociais para subir a tag #SomosTodosCocoBambu

Bolsonaristas têm usado as redes sociais para sair em defesa da rede de restaurantes Coco Bambu após ataques do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT). Durante entrevista a um canal no YouTube, o pedetista chamou Afranio Barreira, dono da empresa, de "vagabundo" e "sonegador".

"(...) por empresários inescrupulosos, sonegadores de impostos, que estão aqui em Fortaleza fazendo política bolsonarista. Esse vagabundo do Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo, cada um deles tem uma razão social diferente pra não pagar imposto, estar no Super Simples. Por isso que são tudo bolsonarista porque é tudo marginal", disse Ciro, durante entrevista ao canal "Em Cima do Muro".

Em entrevista ao programa "Em cima do muro", o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) chamou o proprietário da cadeia Coco Bambu de "vagabundo" e o acusou de sonegar impostos.

Após o caso, Afrânio Barreira defendeu sua empresa durante entrevista à rádio O POVO/CBN. Aos jornalistas Jocélio Leial e Raquel Gomes, ele negou que as diversas unidades do Coco Bambu no País sejam tributadas pelo regime do Simples Nacional, negou as acusações de sonegação fiscal e defendeu o direito de se posicionar politicamente.



O empresário também tem sido defendido por bolsonaristas, como é o caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), e a ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro (PL), pré-candidata à deputada federal, conhecida também como a "Capitã Cloroquina". Ambos aparecem em vídeo nas redes sociais levantando a tag #SomosTodosCocoBambu.



"Ciro, como cearense, o Coco Bambu é orgulho para todos nós. O que eu tenho a dizer a você é que o meu sentimento é de vergonha. E como médica, o conselho que eu dou é: procure urgente [por] um psiquiatra", disse Mayra. "Vai ter pastel, camarão internacional e, se reclamar, ainda tem sobremesa e cafezinho", escreveu a médica na publicação.

O vereador de Fortaleza Carmelo Neto (PL) também criticou a postura de Ciro Gomes. "Se ele trata um dos maiores empreendedores do seu estado assim, o que ele não faria com os do resto do Brasil?", disse em postagem no Twitter.

Ciro Gomes, o coroné que não sabe absolutamente NADA de iniciativa privada, XINGOU o empresário cearense dono do Coco Bambu de vagabundo, marginal e inescrupuloso. Se ele trata um dos maiores empreendedores do seu estado assim, o que ele não faria com os do resto do Brasil? — Carmelo Neto (@carmelonetobr) May 4, 2022

André Porciuncula, ex-secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, do governo Bolsonaro, também se manifestou nas redes sociais. "Ciro Gomes falando dos empresários do Coco Bambu é como uma prostituta (sem querer ofender as moças, comparando elas com o Ciro) falando de castidade com uma freira. Ciro é uma dessas figuras patéticas da política nacional".

Ciro Gomes falando dos empresários do Coco Bambu é como uma prostituta (sem querer ofender as moças, comparando elas com o Ciro) falando de castidade com uma freira. Ciro é uma dessas figuras patéticas da política nacional. — André Porciuncula (@andreporci) May 5, 2022





