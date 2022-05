Em vídeo, Ciro chama dono do Coco Bambu de "vagabundo" e "sonegador"

Em entrevista ao programa “Em cima do muro”, o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) chamou o proprietário da cadeia Coco Bambu de “vagabundo” e o acusou de sonegar impostos.



“Empresários inescrupulosos, sonegadores de impostos, que estão aqui em Fortaleza fazendo política bolsonarista. Esse vagabundo do Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo, cada um deles tem uma razão social diferente pra não pagar imposto, por isso que são tudo bolsonarista porque é tudo marginal”, criticou o ex-ministro.



Em seguida, Ciro prometeu que, caso chegue ao Planalto nas eleições de 2022, “essa gente” não prospera. “Eles têm que lutar mesmo contra um homem sério, que não tem rabo de palha como eu”, concluiu.



Horas depois, a pré-candidata a deputada federal Mayra Pinheiro (PL) rebateu o pedetista. Ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), a médica cearense bradou: “Somos todos Coco Bambu”.



“Eu fiz questão de estar aqui porque acabei de receber mais uma das declarações doidivanas do pretenso candidato à Presidência da República Ciro Gomes, chamando os empreendedores da rede Coco Bambu de sonegadores de impostos e vagabundos”, disse Mayra na entrada de uma das filiais do restaurante.



“Ciro, como cearense”, continuou a bolsonarista, “o Coco Bambu é um orgulho pra todos nós, é motivo de orgulho nacional. O que eu tenho a dizer pra você é que meu sentimento é de vergonha”.



Para finalizar, Mayra provocou: “E, como médica, te dou um conselho: procure urgente um psiquiatra”.



O POVO entrou em contato, por telefone e mensagem, com a assessoria da cadeia Coco Bambu, mas não houve retorno até o momento.