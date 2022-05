116 cidades cearenses concederam reajuste salarial de 33,24% a professores

O valor atingido na maioria dos municípios do Estado atende ao determinado na Lei do Piso Nacional do Magistério

O número de municípios cearenses que concederam reajuste salarial para os professores chegou a 133. Deste total, 116 cidades devem executar o percentual de 33,24% ou mais e outras 17 comarcas valores abaixo do percentual citado. As informações foram divulgadas em levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).

O valor de 33,24% atingido na maioria dos 184 municípios do Estado atende ao determinado na Lei do Piso Nacional do Magistério. Os dados foram coletados junto aos sindicatos filiados à entidade e consolidados no dia 8 de abril. Em maio, a Fetamce deve realizar uma atualização da situação do reajuste envolvendo os profissionais do magistério no Ceará.

Sobre o assunto Ato na Praça Portugal pede "fora STF", voto impresso e homenageia Senna

Você pode tirar regularizar online título eleitor veja passo como fazer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o levantamento de abril, entre os municípios com maiores percentuais estão Aratuba, Caririaçu, Horizonte, Senador Sá e Ubajara . Já entre os com menor valor, figuravam cidades como Barbalha, Beberibe e Morada Nova. Movimentos de greve ou protesto foram registrados nos últimos meses em comarcas que não atingiram o percentual supracitado.

Sobre o assunto Pagamento do passivo do Fundef e Fundeb a professores já é lei

Concurso público com 2 mil vagas para professores de Fortaleza avança na Câmara

“Os professores municipais cearenses e os nossos sindicatos têm conquistado muito sucesso nas negociações salariais com as prefeituras. Nas ruas e nas redes, nossa mobilização tem rendido grandes frutos em 2022”, afirmou a presidenta da Fetamce Enedina Soares. Os dados foram coletados junto aos sindicatos filiados à entidade.



Reajuste igual ou superior a 33,24% para o magistério nas prefeituras do Ceará:

Abaiara

Acaraú

Acopiara

Altaneira

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Ararendá

Araripe

Aratuba (33,5%)

Arneiroz

Assaré

Aurora

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Bela Cruz

Brejo Santo

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caririaçu (33,25%)

Carnaubal

Catunda

Caucaia

Cedro

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú (escalonado: 15,03% em março, o restante em outubro, para alcançar 33,24%)

Crato

Croatá

Cruz

Ereré

Farias Brito

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Guaiúba (33,24% para os efetivos e 25% para contratados, a partir de abril. Sobre o retroativo, ainda aguardando resposta da consulta feita ao TCE sobre o auxílio tecnológico, para compensar)

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte (33,33%)

Icó

Iguatu

Ipaumirim

Ipueiras (33,24%)

Iracema

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca (Após greve, encerrada em 06/04, conquistaram 33,24% linear a partir de 01 de Julho. Já haviam obtido 25% para professores pós-graduados e 28% para graduados retroativo a janeiro)

Itatira

Jaguaretama (33,24% escalonado, metade, de 16,62%, em janeiro e outra metade em julho)

Jaguaribara (33,24% escalonado, metade, de 16,62%, em janeiro e outra metade em julho)

Jaguaruana

Jardim

Jati

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Marco

Massapê

Mauriti

Meruoca (33,24% escalonado, ficando 13,24% em janeiro, crescendo para 22,24% a partir de maio e, por fim, 33,24% a partir de setembro)

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Morrinhos

Mucambo

Mulungu (33,40%)

Nova Olinda

Nova Russas

Ocara

Orós

Pacoti

Pacujá

Paraipaba

Pentecoste

Pereiro

Poranga (Em 23/2, concedeu 33,30%. Já havia aplicado em janeiro 17,1%, para corrigir defasagem salarial acumulada de gestões passadas. Resultado: 50,31% em 2022 – Linear)

Porteiras

Potengi

Quiterianópoles

Quixelô

Quixeramobim

Reriutaba

Russas (Escalonado: 18% retroativo a janeiro, 15,24% a partir de agosto)

Salitre

Santa Quitéria

Santana do Cariri

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá (34%)

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá (Ainda não aprovado na Câmara)

Trairi

Ubajara (33,34%)

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Reajustes abaixo de 33,24%

Amontada (Professores efetivos/concursados: 20,4%. Contratados: 33,24%)

Barbalha (11%)

Beberibe (7%)

Cascavel (28,94%, sendo 15% em maio e 13,94% em setembro)

Crateús (6 professores com nível médio: 33,24%. Demais professores: 5%. Fim da diferença salarial entre os níveis médio e superior de 25%)

Eusébio (30,8%)

Granja (dados imprecisos divulgados colocam que parte da categoria recebeu 10% e outra parte percentuais que variam até 35%)

Ibaretama (32,68% – nível médio integral e superior escalonado em 3 vezes)

Ibicuitinga (11% – prefeito já mandou projeto direto para a Câmara, mas não foi aprovado e nem votado)

Maracanaú (14,58%)

Maranguape (29,68%)

Morada Nova (6,74%)

Moraújo (Proposta da Prefeitura de 10,05%, rejeitada em 26 de março pelos vereadores)

Paramoti (33,24% só para profissionais com nível médio, não alcançando demais níveis)

Potiretama (27,79%)

Quixadá (16% parcelado nível superior / 33,24% para professores de nível médio, são 17 profissionais) – sem acordo

Sobral (21%)



Tags