Você pode tirar regularizar online título eleitor veja passo como fazer

Para você eleitor de primeira viagem, que não possui título e deseja tirar o documento, fique atento que o prazo vai até 4 de maio para poder votar nas próximas eleições, em outubro. O voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos e é alfabetizado. O voto é facultativo para quem tem 16 ou 17 anos, mais de 70 anos e para analfabetos. É considerada a idade da data da eleição — 2 de outubro.

O processo pode ser realizado totalmente online, sem sair de casa. E é bem simples e rápido.

Para te auxiliar nesta jornada, preparamos uma trilha do caminho que você irá precisar realizar no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para obter o documento diretamente de casa. Partiu?

Antes de dar o primeiro passo, vamos preparar um “kit documentação” que você vai precisar para avançar as próximas etapas do processo. São eles: documento oficial de identificação, como RG, e comprovante de residência. Para homens entre 18 e 45 anos, é necessário comprovante de quitação do serviço militar.



Agora vamos acessar o sistema TítuloNet, selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor” e preencher todos os campos indicados com os dados pessoais:

Nome completo

E-mail,

Número do RG

Local de nascimento.

Feito isso, o sistema vai te pedir para comprovar se esses dados são realmente seus. Para tanto, será necessário que você tire e envie pelo menos quatro fotos: uma sua, segurando o documento de identificação. Mais duas dos próprios documentos (frente e verso), por último a foto de um comprovante de endereço.



Atenção: homens da faixa etária entre 18 e 45 anos, devem enviar também foto do comprovante de quitação com o serviço militar. Importante que as imagens estejam totalmente legíveis, correndo o risco da solicitação ser negada pela Justiça Eleitoral, caso apresentem alguma inconsistência.

Após ter finalizado seu cadastro, você pode acompanhar o desfecho do processo também no portal, basta acessar a guia “Acompanhar Requerimento” e informar o número do protocolo gerado durante a primeira etapa do atendimento.

Finalizado o processo, sem qualquer pendência, basta você baixar o aplicativo e-Titulo no seu celular (disponível na Google Play Store e App Store) e fazer uso da versão digital do documento.



Regularizar o título

Se você já possui título de eleitor, mas está com alguma pendência com o documento, se ele está “irregular” para a Justiça Eleitoral, isto é, cancelado ou suspenso, nesse caso você terá de fazer a regularização. Em caso de pendências, é preciso fazer o pagamento da multa por boleto, PIX ou cartão de crédito. Para isso, clique em “Quitação de multas”, naquele mesmo menu “Título de Eleitor”, e siga as orientações da página.



Finalizada esta fase, você pode partir para a regularização do documento. Para tanto, retorne à tela inicial do Portal do TSE e clique em “Autoatendimento do Eleitor”. Vá até “Atendimento ao Eleitor” (na coluna do meio) e busque pelo link “Regularize seu título eleitoral cancelado ou suspenso”.

Na página posterior, “Atendimento à distância pelo Título Net”, procure por “Iniciar seu atendimento à distância”, assinale o estado em que mora e faça o preenchimento dos dados pessoais solicitados.

Importante: inclua número de celular e email, pois se houver alguma pendência, a Justiça Eleitoral poderá entrar em contato com você através destes canais.

A quarta e última etapa, é pedido que você anexe alguns arquivos que você já deve ter digitalizado ou fotografado, além de uma selfie segurando o documento oficial de identificação.

Anote o protocolo de atendimento para acompanhar a tramitação do processo pela internet. Para isso, siga o mesmo esquema falado anteriormente sobre tirar o título online pela primeira vez.



