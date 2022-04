Petistas repudiam arquivamento do caso Ronivaldo: "Perdeu a condição de representar o PT"

Núcleo Américo Barreira do PT Fortaleza, grupo de militantes do partido na capital, lançou nota pública, nesta sexta-feira, 29, com duras críticas ao retorno do vereador Ronivaldo Maia (PT) à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O grupo também manifestou repúdio ao arquivamento do processo contra o petista que tramitava na Casa.

No documento, o núcleo criticou os parlamentares da Câmara por não debaterem em plenário a posição da Comissão de Ética a favor da não admissibilidade do caso Ronivaldo. O grupo afirmou que a acusação contra o vereador de tentativa de feminicídio "viola os valores defendidos pelo Partido dos Trabalhadores, os quais condenam o machismo, o patriarcado e a violência cotidiana contra as mulheres".

A nota também considera que Ronivaldo "perdeu a condição" de representar o PT na Câmara de Fortaleza e que o caso envolvendo o parlamentar merece, por parte da Comissão de Ética do partido, "rigor e aplicação da devida penalidade, a não deixar dúvidas de que não se pode deixar de combater nenhuma violência contra as mulheres". O Núcleo completou que o PT deve acompanhar a apuração judicial do caso, "assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório".

Confira nota na íntegra:

O Núcleo Américo Barreira, instância partidária do PT de Fortaleza, manifesta publicamente seu repúdio ao arquivamento do processo contra o vereador Ronivaldo Maia pela Comissão de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, assim como a omissão das vereadoras e vereadores da Casa que não debateram em Plenário a posição da Comissão de Ética.



O Núcleo Américo Barreira também manifesta seu repúdio ao ato de violência cometido pelo vereador Ronivaldo Maia, e entende que tal conduta viola os valores defendidos pelo Partido dos Trabalhadores, os quais condenam o machismo, o patriarcado e a violência cotidiana contra as mulheres.



Entende ainda o Núcleo Américo Barreira que o caso do Vereador Ronivado Maia merece, por parte da Comissão de Ética e Disciplina do Partido dos Trabalhadores rigor e aplicação da devida penalidade, a não deixar dúvidas de que não se pode deixar de combater nenhuma violência contra as mulheres. O vereador Ronivaldo Maia perdeu a condição de representar o Partido dos Trabalhadores na Câmara de Vereadores, razão pela qual, sem prejuízo de outras sanções que a Comissão de Ética julgue aplicáveis ao caso. Esta posição tem natureza política e está amparada no Estatuto e Código de Ética do Partido dos Trabalhadores.

O Núcleo América Barreira entende, por fim, que o Partido dos Trabalhadores, deve acompanhar a apuração judicial do caso, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório.



