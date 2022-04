Caso Ronivaldo: PDT fechou acordo para não assinar recurso contra arquivamento, diz vereadora

A bancada do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) fechou entendimento para que os parlamentares do partido não assinassem o recurso do Psol contra a decisão do Conselho de Ética da Casa que arquivou o processo que envolve o vereador Ronivaldo Maia (PT). A contestação, articulada pelo mandato coletivo Nossa Cara, precisava de nove assinaturas para seguir tramitando, mas obteve somente quatro adesões.

Segundo a vereadora Ana Paula (PDT), o acordo deve-se ao fato da bancada ter se debruçado sobre o processo contra o petista. “A gente leu o depoimento da vítima e a gente viu que, no depoimento, ela foi muito incisiva em dizer que ele não deu causa. E em cima desse depoimento e do parecer de admissibilidade do vereador Luciano Girão (Progressistas), a bancada tirou a decisão de não assinar”, disse a parlamentar.

A pedetista reforçou que, por ser a única mulher do grupo, ainda tentou tomar uma decisão “muito mais convicta” em prol da não assinatura do requerimento. “Procurei inclusive ler os atos do processo do inquérito policial que tramita lá na delegacia para eu me sentir segura de não está assinando”, completou.

Apesar de ser favorável ao diálogo em torno das políticas em defesa da mulher e da prevenção contra a violência de gênero, Ana Paula afirmou que, no caso Ronivaldo, “todo o processo judicial trouxe um embasamento para a não admissibilidade”, decretado pelo Conselho de Ética. Nos depoimentos do inquérito policial que tramita na delegacia, todos estão favoráveis com a questão dele [Ronivaldo] não ter cometido a tentativa de feminicídio, inclusive da vítima”, finalizou.



