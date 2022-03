Caso Ronivaldo: PT decide criar comissão de ética para decidir sobre desfiliação

O vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) será alvo de proceso numa comissão de ética que o PT no Ceará decidiu instaurar na noite desta terça-feira, 15, após reunião do diretório estadual da legenda no Hotel Amuarama, no bairro de Fátima. Uma comissão paritária apresentou relatório aprovado por unanimidade. O colegiado irá decidir sobre a desfiliação ou não do político. Ele já estava suspenso para abertura do processo disciplinar.

A proposta do coletivo de mulheres do PT foi de que o caso pudesse ser resolvido em 30 dias. O estatuto do partido, no entanto, prevê que a comissão de ética conclua os trabalhos em 60 dias, prorrogáveis por mais 30.

A vice-presidente do PT de Fortaleza, Liliane Araújo, disse ao O POVO que uma resolução política foi acordada no sentido de orientar que a questão seja concluída em 30 dias, de modo a "dar uma resposta à sociedade" e reduzir a morosidade característica destes processos.

"Foi unânime, teve esse acordo. Portanto agora irá ser processado na comissão de ética, e tem esse prazo de até 60 dias, com a resolução política de que seja feita uma orientação e concluído em 30 dias", ela explica.

Ronivaldo foi preso em flagrante na tarde o dia 29 de novembro de 2021, suspeito de tentativa de feminicídio contra uma mulher de 36 anos. O parlamentar, licenciado da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), foi solto após conseguir habeas corpus em no dia 1º de fevereiro. A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, como uso de tornozeleira e recolhimento domiciliar das 20h às 6 horas.





