Título de eleitor online: como tirar ou regularizar documento?

Como forma de exercer plenamente seus direitos políticos, todo cidadão brasileiro deve fazer o alistamento eleitoral, ou seja, tirar o título de eleitor. Apesar de ser facultativo para quem tem 16 e 17 anos, alguns atores, incluindo o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), participam de campanhas online para que os jovens tirem o título de eleitor e já participem em outubro das Eleições 2022.

O voto torna-se obrigatório a partir dos 18 anos. O processo para a criação do documento é simples e rápido, podendo ser feito, de forma gratuita e online - via computador, tablet ou smartphone - pelo site do TSE.

Sobre o assunto Título de eleitor: mudou de cidade? Saiba como transferir o documento

Como regularizar o título de eleitor

Campanha nas redes sociais incentiva jovens entre 16 e 17 anos a tirar título de eleitor

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eleições 2022: até que dia pode tirar ou regularizar o título de eleitor?

Neste ano, o prazo para tirar o documento ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral termina no dia 4 de maio. Os cidadãos que pretendem solicitar o título e aqueles que procuram regularizá-lo, podem fazer o processo de forma virtual (online) preenchendo formulários e apresentando alguns documentos.

Quais os documentos necessários para fazer o título na internet?

Antes de iniciar o processo será necessário ter três documentos em mãos: um comprovante de residência atualizado, documento de identificação oficial com foto e certificado militar. Essa última exigência vale apenas para homens que têm entre 18 e 45 anos.

Será necessário fotografar cada documento (frente e verso), além de fazer uma selfie segurando o de identificação (RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou certificado de Dispensa de Incorporação) ao lado do rosto, com o lado que contenha a foto voltado para a câmera.

Eleições 2022: passo a passo para tirar ou regularizar o título de eleitor online

Acesse o portal do TSE e clique na aba “Eleitor e Eleições” localizada na parte superior da tela; Em seguida, clique na aba "Tire seu título - Título Net" sinalizado com a foto de uma mão segurando o documento; Você será direcionado a uma nova tela que contém explicações sobre o atendimento. Role o conteúdo para baixo e clique em "Iniciar seu atendimento a distância", que fica na parte “Faça seu requerimento”; Nesta etapa, selecione o estado, a lista de documentos necessários e clique em "Próximo"; Agora preencha a tela de identificação. Selecione "Não tenho" e informe seus dados principais. Ao finalizar, clique em "Próximo"; Na página seguinte, preencha o formulário com os dados obrigatórios; Agora chegou a parte mais importante. Nessa etapa você irá anexar a foto dos documentos citados acima. Para inserir, clique em "Selecionar arquivo". Por fim, finalize o processo. Você pode acompanhar o requerimento na página inicial do Título Net.

Consulta e número do título de eleitor

Vale ressaltar que você não terá o documento físico, sendo assim, quando o processo for concluído, o número do seu título estará disponível no aplicativo e-Título (o download pode ser feito em aparelhos Android ou IOS). A versão digital serve como documento oficial e poderá ser apresentada ao mesário no dia da eleição.

Tags