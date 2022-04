Saiba como tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor no Ceará; prazo acaba em maio

As operações podem ser feitas on-line pelo sistema do Título Net, acessível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou presencialmente, nos postos de atendimento

Vence no dia 4 de maio o prazo para que eleitoras e eleitores realizem operações de transferência do local de votação e revisão de qualquer informação constante do Cadastro Eleitoral para as eleições de 2022. Quem tem mais de 18 anos e ainda não possui título eleitoral também tem até este dia para solicitar a emissão do documento.

Serviços da Justiça Eleitoral no Ceará

O eleitorado apto a votar neste ano participará do processo que vai eleger os próximos deputados(as) estaduais, deputados(as) federais, senadores(as) e presidente da República. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro, e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro.

Para ficar regularizado até o dia 4 de maio, o TRE-CE disponibiliza serviços que podem ser feitos on-line pelo sistema do Título Net, acessível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitor e eleitora também podem solucionar dúvidas ligando para o Disque Eleitor 148, das 7 às 14 horas, de segunda a sexta.

Para quem deseja ir aos postos de atendimento, o TRE-CE já retomou as atividades presenciais desde o dia 14 de março deste ano. Estão disponíveis serviços nas Centrais de Atendimento ao Eleitor e nos cartórios eleitorais. Lembrando que quem fez a solicitação pelo Título Net não precisa comparecer presencialmente.

O agendamento para os atendimentos devem ser feitos previamente no site do TRE, confira os locais:

Cartórios Eleitorais

Centrais de Atendimento ao Eleitor:

Fortaleza

Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 601, PRAIA DE IRACEMA

Telefone(s): 148

Horário: 8h às 14h

Caucaia

Endereço: RUA CORONEL CORREIA, 1.540, CENTRO

Telefone(s): 33422559

Horário: 8h às 14h

Juazeiro do Norte

Endereço: RUA INTERVENTOR ERIVANO CRUZ, N. 75

Telefone(s): 85 3453 3625

Horário: 8h às 14h

Maracanaú

Endereço: AVENIDA I, 57, TERREO, ED BUSINESS PLACE MARACANAU CONDOMINIUM TORRE2

Telefone(s): 33711988

Horário: 8h às 14h

Sobral

Endereço: AV DR GUARANY, 230 - DERBY CLUBE

Telefone(s): 85 34533524

Horário: 8h às 14h

O mês de maio também representa a reta final para outros prazos presentes no calendário eleitoral:



4 de maio

Último dia para que as presas e os presos provisórios e os(as) adolescentes internados(as) que não possuírem inscrição eleitoral regular na unidade da Federação onde estejam localizados(as) sejam alistados(as) ou requeiram a regularização de sua situação para votarem nas eleições de 2022, mediante revisão ou transferência do seu título eleitoral.



11 de maio

Data a partir da qual, até 13 de maio de 2022, será realizado o Teste de Confirmação das correções aplicadas decorrentes dos resultados obtidos no Teste Público de Segurança ocorrido no período de 22 a 27 de novembro de 2021.

13 de maio



Último dia para a realização do Teste de Confirmação das correções aplicadas decorrentes dos resultados obtidos no Teste Público de Segurança ocorrido no período de 22 a 27 de novembro de 2021.

15 de maio

Data a partir da qual é facultada às pré-candidatas e aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, ficando a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras condicionada ao cumprimento, pela candidata ou pelo candidato, do registro de sua candidatura, da obtenção do CNPJ e da abertura de conta bancária.

Data a partir da qual é permitida a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, observadas a vedação a pedido de voto e as regras relativas à propaganda eleitoral na internet

30 de maio

Data em que o Tribunal Superior Eleitoral publicará, em formato físico e eletrônico, compêndio da documentação produzida e conclusões da Comissão Avaliadora dos Testes Públicos de Segurança 2021 (TPS) no sistema eletrônico de votação.

31 de maio



Data limite para que todas as federações, as quais pretendam participar das eleições de 2022 devem ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

