CPI do Motim ouve depoimento do presidente da Aspra Sargento Eliziano, nesta terça

Em mais uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o financiamento de associações ligadas a policiais e bombeiros militares no Ceará, é ouvido na manhã desta terça-feira, 26, o depoimento do presidente da Associação das Praças no Estado do Ceará (Aspra) Sargento Eliziano nesta terça, 26. A CPI investiga se houve financiamento das entidades ao motim de policiais militares do Ceará em fevereiro de 2020.

O depoimento do convidado se dá a partir de um requerimento do deputado estadual Soldado Noélio (União Brasil). Na última semana, a Comissão recebeu o policial Rêmulo Silva. “Entendi o motivo de estar aqui em razão de ter sido diretor da APS. Entendo o porquê do chamado e eu quero dizer que estou aqui para colaborar em tudo que puder. Naquilo que eu puder colaborar com a Casa, eu concordo muito que o resultado de tudo isso quem vai ganhar é a sociedade", disse o depoente ao se apresentar.

De forma inesperada, houve ainda depoimento do policial militar Elton Regis do Nascimento, que afirmou estar sendo ameaçado e pediu para depor logo. Ele afirmou que o deputado federal Capitão Wagner União Brasil) e o grupo político seguem no comando da Associação dos Profissionais de Segurança (APS).

A CPI já colheu os depoimentos de Cleyber Barbosa Araújo, presidente da Associação dos Profissionais de Segurança (APS), e do vereador de Fortaleza Sargento Reginauro (UB), ex-presidente da entidade.

Instalada em agosto do ano passado, a CPI investiga a participação das associações militares na paralisação de parte da PM em 2020 e em 2012 no Ceará.



