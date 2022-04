Luizianne comenta desaprovação de Sarto: "Eu avisei"

Na publicação, a ex-prefeita da capital parte do levantamento onde a gestão do pedetista aparece com desaprovação de 57%, segundo opinião do fortalezense.

A deputada federal Luizianne Lins (PT) usou as redes sociais para compartilhar os dados da pesquisa Opnus, divulgados com exclusividade pelo O POVO no início do mês. Na publicação, a ex-prefeita da capital parte do levantamento onde a gestão do pedetista aparece com desaprovação de 57%, e escreve: "Para nós, isso não é novidade alguma". Ela usa ainda um meme com a inscrição: "Eu avisei".

"A maioria da população de Fortaleza desaprova a administração de Sarto. Segundo a pesquisa Opnus, 38% consideram a administração “regular”, enquanto 36% acreditam ser “ruim ou péssima”. Para nós, isso não é novidade alguma", diz a parlamentar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 a 31 de março. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O prefeito tem 37% de aprovação em Fortaleza. O desempenho piorou em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto, feita entre 4 e 11 de dezembro. Naquela ocasião, as opiniões sobre Sarto estavam divididas: 49% de aprovação e 45% de desaprovação.

Apesar da aliança entre PT/PDT no Ceará, a deputada federal disputou com Sarto a Prefeitura de Fortaleza, em 2020, e ficou na terceira colocação. Na época, a ex-prefeita acusou o adversário de quebrar um pacto de não agressão proposto por ele e de atacar fortemente sua campanha ao Executivo municipal. O atual prefeito negou as acusações.

A campanha de Sarto divulgou peças com críticas aos anos de gestão de Luzianne (2005-2012). Na época, a petista afirmou que, se quisesse atacar Sarto, exploraria com mais profundidade as denúncias envolvendo o postulante e a TV Manchete, em 1997.

Para as eleições deste ano, a ex-prefeita integra ala do PT mais crítica à aliança com pedetistas no Ceará. Contrária ao nome de Roberto Cláudio (PDT) como pré-candidato ao governo cearense, ela já tentou articular candidatura própria ao Palácio da Abolição pelo partido e cogitou até mudar de legenda. Também sinalizou que a governadora Izolda Cela (PDT) seria um nome mais fácil de aceitar.

