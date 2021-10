Sarto nega quebra de pacto com Luizianne nas eleições de 2020: "Não descumpro palavra"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), negou, nesta quarta-feira, 27, que tenha quebrado algum pacto de não agressão entre a deputada federal e ex-candidata do PT ao Executivo municipal, Luizianne Lins, nas eleições de 2020. Apesar de aliados, ambos os partidos lançaram candidaturas próprias à Prefeitura no ano passado, em uma disputa com constantes trocas de acusações. Em entrevista à rádio O POVO CBN, Sarto afirmou que nunca fez críticas pessoais à petista, mas à gestão executada pela ex-prefeita.

"Quem me conhece sabe que eu não descubro palavras. Aliás, o que preserva a minha história política é isso. Na verdade, eu nunca fiz crítica pessoal a qualquer candidato. Fiz criticas a gestões e a projetos. Uma campanha eleitoral é exatamente o momento que você apresenta projeto. Meu projeto divergia em alguns momentos do projeto que em algum momento ela liderou aqui em Fortaleza. A crítica não foi a ela, pelo contrário. Eu acho que ela é uma pessoa que tem muitas virtude", disse o prefeito.

No ano passado, então candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luizianne disse que recebeu ligação de Sarto propondo um “pacto de não agressão” entre os dois durante a campanha daquele ano. Apesar da proposta, a petista foi alvo em programas eleitorais do hoje prefeito no 1º turno. Ela chegou a ser tachada, na campanha de Sarto, como "a pior prefeita do Brasil". A peça foi retirada do ar após decisão liminar da Justiça, que entendeu haver uma distorção de pesquisa feita em apenas 8 capitais, e não em todas as cidades do País.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o pedetista, o debate feito à época teve um foco modificado e distorcido. "O que eu falei está lá, escrito e gravado. Eu fiz uma replicação da avaliação da gestão, jamais entrei na seara pessoal de qualquer candidato", completou.



Tags