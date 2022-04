Excesso de buracos na pista interdita parte de viaduto na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a interdição da alça do viaduto da BR-116, no km 14, na manhã deste domingo, 10. Segundo o órgão, o bloqueio na subida, no sentido decrescente da rodovia, foi realizado por conta do excesso de buracos.

Sobre o assunto Risco de deslizamento: 150 famílias do bairro Vicente Pizón são abrigadas em escola

Muro e terreno de casas na comunidade Jagatá cedem após chuvas em Fortaleza

Caminhão com carga de frutas capota no município de Quiterianópolis

Caminho está bloqueado para veículos de qualquer dimensão. De acordo com a PRF, por enquanto, a orientação é a de que os usuários sigam em frente até o próximo viaduto. Por conta das chuvas, a água se acumulou nos buracos na pista, tornando ainda mais arriscado o tráfego na região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe do O POVO entrou em contato, via WhatApp, com a assessoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre os procedimentos de reparação da rodovia e aguarda um retorno.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags