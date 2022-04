Eduardo Leite é o entrevistado no Jogo Político especial

Edição especial do Jogo Político vai receber o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) nesta quarta-feira (20). Diretamente dos estúdios do O POVO, a figura que está entre os cotados para liderar a chamada terceira via nas eleições de outubro próximo, irá falar no programa sobre o andamento dos diálogos para a corrida presidencial que já vem dobrando esquina, as perspectivas de possíveis alianças e mais.

Leite vem conversando nas últimas semanas com possíveis aliados para formação de uma futura frente da terceira via. Entre os nomes que ele se reuniu estão Paulinho da Força (Solidariedade), o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), que o acompanha durante visita ao Ceará. Leite foi vencido por João Doria (PSDB) nas prévias do partido tucano, mas continua com articulações para sustentar sua candidatura ao Palácio do Planalto.

O Jogo Político começa a partir das 15h, ao vivo pelas redes sociais do O POVO no Facebook, Youtube e Twitter. Nos encontramos logo mais, até lá!



Acompanhe ao vivo:

