"Doria é um homem difícil", diz Tasso antes da chegada de Eduardo Leite ao Ceará

O senador Tasso Jereissati (PSDB) recebe nesta quarta-feira, 20, no Ceará, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Tasso apoiou Leite nas prévias do PSDB para presidente da República. Questionado sobre o vencedor das prévias, o ex-governador paulista João Doria e sobre o recente atrito com o presidente tucano Bruno Araújo, Tasso afirmou, medindo palavras: "Como é que eu vou dizer, heheh. O João Doria é um homem difícil", disse, na assinatura pelo prefeito José Sarto (PDT) da ordem de serviço para requalificação da Escola Municipal Maria de Lourdes Ribeiro Jereissati, no Jardim das Oliveiras. O equipamento leva nome da mãe do senador.

Ao apontar Doria como "difícil", Tasso não descartou que o ex-governador possa se mostrar viável. "Mas, enfim, ele está agora liberado do governo. Está fazendo sua campanha. Vamos ver se ele consegue se firmar também", disse.

Tasso defende que as forças que tentam construir uma alternativa a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se unam. PSDB, MDB, União Brasil e Cidadania pretendem anunciar candidatura unificada em 18 de maio. "Tenho convicção de que até a segunda quinzena de maio nós podemos e temos de ter um nome único para a chamada terceira via. É importante que a gente saia dessa polarização e vários nomes estão colocados."

Tasso também comentou sobre a agenda de Eduardo Leite no Ceará. "Evidente que hoje o Eduardo não é candidato oficialmente. Mas ele fez um governo de referência no Rio Grande do Sul, assim como a campanha. A gente o convidou a vir falar sobre o governo e a campanha dele. É jovem, tem experiência, fez um grande governo. Todo mundo espera uma atitude nova dos políticos", apontou.

Com informações do repórter Henrique Araújo

