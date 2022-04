Vereador mostra chinela e diz que prefeita cearense merece apanhar

O vereador de Beberibe Francisco Hernandes (PSD) levou a chinela para a tribuna e disse que a prefeita do Município, Michele Queiroz (PL), merece apanhar. Em pronunciamento na Câmara Municipal, o parlamentar pediu para que a população utilizasse uma chinela azul contra a gestora tão logo tenha a oportunidade de encontrá-la.

Em seu discurso, na última quarta-feira, 13, Hernandes acusou a prefeita de mentirosa. "Eu vou lhe lembrar aqui que quando as pessoas mentiam para os pais, os pais corrigiam, pegavam uma chinela e dava na buda prefeita, isso aqui é pra gente mentiroso, você vai ter que levar umas palmada da população e ainda é um azul para você aprender prefeita, pare de mentir a população aguenta mais não. Agora você vai ter que apanhar", diz o vereador.

O vereador de Beberibe, Hernandes (PSD), estimulou, na última quarta-feira, 13, atos de violência contra a prefeita da cidade, Michele Queiroz (PL). Durante pronunciamento na Câmara Municipal, o parlamentar pediu para que a população utilizasse uma chinela azul contra a gestora. pic.twitter.com/4ofJrnPydF

April 18, 2022

A reportagem tenta contato com Francisco Hernandes. A matéria será atualizada com a manifestação dele tão logo haja resposta. Em nota, a Prefeitura de Beberibe demonstrou repúdio ao discurso do vereador.

"Além da gravidade da situação, envolvendo incitação de violência contra uma mulher, em um período em que tanto se debate a questão da violência e do abuso sofrido pelas mulheres, o caso ganha ainda mais notoriedade e repúdio por partir de um vereador, alguém que deveria servir de exemplo para a população beberibense", diz trecho do documento.



O texto pede ainda que as autoridades competentes "investiguem e punam" a ação do vereador. "É lamentável que alguém eleito para representar o povo tome uma atitude tão baixa e grave. Sempre estaremos vigilantes contra atos que violem a dignidade e ponham em risco a integridade física e a própria vida", completa a nota, divulgada também nas redes sociais da prefeita.





