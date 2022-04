Bolsonaro: motociata em São Paulo dá "aviso de que em liberdade não se mexe"

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a motociata organizada por apoiadores nesta sexta-feira, 15, em São Paulo servirá para dar um "alerta" sobre a liberdade e a democracia no País.

O evento contará com a presença do presidente e do pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), ministro da Infraestrutura até este mês, quando saiu do cargo para disputar as eleições.

"Um aviso: liberdade não se mexe, estamos juntos aqui, liberdade acima de tudo", afirmou Bolsonaro em transmissão ao vivo nas redes sociais, ao falar sobre o mote do evento, que percorrerá um trajeto desde o sambódromo de São Paulo até o parque de eventos de Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lula diz ter certeza de que voltará a governar o país em 2023

Bolsonaro recebe pai de cantor Gusttavo Lima em palanque: "É meu colega"

Governo Bolsonaro lança plano voltado para lixões

Bolsonaro revelou ter convidado o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para a largada da motociata, na capital paulista. De acordo com ele, Nunes ainda não confirmou presença.

Na transmissão, Bolsonaro voltou a justificar a licitação para compra de comprimidos de Viagra e próteses penianas nas Forças Armadas. De acordo com ele, o remédio serve para combater hipertensão arterial e o botox, também previsto em licitação, é usado contra doenças neurológicas.

Bolsonaro defendeu a aplicação de próteses em militares que sofrem disfunção erétil ou fraturas. "Eu fiquei chateado, não como capitão do Exército, como cidadão brasileiro, parte da mídia atacar as Forças Armadas", afirmou o presidente, que ainda disse ter gostado de alguns memes na internet usados para comentar a compra.

Tags