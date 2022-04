Governo Bolsonaro lança plano voltado para lixões

O Ministério do Meio Ambiente lançou nesta quarta-feira, 13, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares). A iniciativa pretende dar mais segurança jurídica para atrair investimentos nas áreas de infraestrutura e logística na gestão de resíduos sólidos. É previsto que o Plano encerre todos os lixões do país e aumente a recuperação dos resíduos para cerca de 50% em 20 anos. Hoje, somente 2,2% do lixo gerado nos centros urbanos é reciclado.

Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, afirma que o Planares se baseia no Marco Legal do Saneamento e no Marco Legal dos Resíduos Sólidos. Segundo ele, a atividade “trará mais segurança jurídica e previsibilidade para o investidor desenvolver infraestrutura física e logística a fim de melhorar a gestão de resíduos sólidos no país, como reciclagem, reutilização e transformação de tudo isso em uma atividade verde relevante para o Brasil”, diz.

