Lula diz ter certeza de que voltará a governar o país em 2023

Lula confessou ainda temor com as eleições de 2022, mas finalizou: "agora saio daqui com a certeza de que nós vamos voltar a governar este País em 2023"

Durante evento com centrais sindicais nesta quinta-feira, 14, o ex-presidente Lula (PT) terminou o discurso afirmando ter certeza que irá voltar a governar o País em 2023. “Eu entrei aqui com dúvida, falei pro Alckmin que a eleição ia ser difícil e que não sabia se a gente ia ganhar. Mas agora saio daqui com a certeza de que nós vamos voltar a governar este País em 2023”, cravou o petista, que é pré-candidato ao Planalto ao lado de Geraldo Alckmin (PSB).



Lula diz ter "certeza" que irá voltar a governar o país em 2023 durante evento com centrais sindicais. pic.twitter.com/a8kYNRlZKx — Jogo Político (@jogopolitico) April 14, 2022

Lula esteve em São Paulo com representantes das principais centrais sindicais brasileiras. No encontro, os sindicalistas apresentaram a pauta unificada dos trabalhadores, debatida na Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat 2022), realizada no início de abril.

O documento é assinado por CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, NCST, Publica, Intersindical. Na ocasião, Lula disse estar diante de "um plano de governo".

“Vocês apresentaram não uma pauta de reivindicações, o que vocês apresentam é quase um programa de governo e de reconstrução deste País”, elogiou o ex-presidente.

Na sequência, Lula fez aceno aos empresários e destacou que o objetivo é juntar o plano dos dois setores na missão "contra o empobrecimento deste País" .

“Queremos chamar o presidente da Confederação da Indústria, da Fiesp, da Febraban, não queremos deixar ninguém fora. Todo mundo vai sentar na mesa e eu quero saber o compromisso de cada um contra o empobrecimento deste País. Qual o compromisso de cada um contra o empobrecimento deste País. Qual o compromisso de cada um com a melhoria de vida do povo”, disse.

Conforme defendeu, a iniciativa de colocar lado a lado o plano de empresários e trabalhadores reflete o mesmo objetivo da sua união com Alckmin, ex-adversário político.



Ele sugeriu que o vice possa coordenar, em um eventual futuro governo, uma mesa de negociações de direitos trabalhistas com empresários.



O nome de Alckmin para a vice na chapa petista foi aprovado pelo diretório nacional do PT ontem, 13, e o ex-tucano participou da primeira agenda política ao lado Lula no evento de hoje em São Paulo.

