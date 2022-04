Bolsonaro recebe pai de cantor Gusttavo Lima em palanque: "É meu colega"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta quinta-feira, 14, de evento em João Pinheiro, no Noroeste mineiro, para conceder títulos de terras a produtores rurais. No discurso, o presidente chamou ao palco Alcino Lima, pai do cantor sertanejo Gusttavo Lima. O mineiro foi convidado a sentar na cadeira do chefe do Executivo nacional.



"É meu colega. É velho igual a eu, é meu colega. Seu Alcino, muito obrigado por estar aqui. Bota na minha cadeira, na minha cadeira ali ó. Canta igual ao filho não? Um palanque bastante diversificado, mas que bem representa a grande diversidade que temos em nosso país", disse Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta quinta-feira, 14, de um evento em João Pinheiro, no Noroeste mineiro. Em seu pronunciamento, ele recebeu no palco o empreendedor Alcino Lima, pai do cantor sertanejo Gusttavo Lima. pic.twitter.com/8FXNoPVrD0

Durante o pronunciamento, Bolsonaro disse que a meta é voltar a Minas Gerais ainda este ano para visitar o município de Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde foi vítima de uma facada em 2018, na campanha eleitoral. "É uma satisfação retornar a minha Minas Gerais. Deus me deu, em Juiz de Fora, uma segunda vida", disse.

