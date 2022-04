Sarto concede medalha a Camilo Santana

Com planos de concorrer ao Senado Federal, Camilo entregou o cargo, no dia 2 de abril, para sua vice, Izolda Cela. Também recebem a homenagem os servidores da saúde e o Iprede

O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) participa, nesta quarta-feira, 13, no Teatro São José, da solenidade de entrega da 5% edição Medalha Iracema. Além do petista, também recebem a homenagem do Executivo municipal o Instituto da Primeira Infância (Iprede) e servidores da saúde.

Com planos de concorrer ao Senado Federal, Camilo entregou o cargo, no dia 2 de abril, para sua vice, Izolda Cela. Dados do instituto Opnus mostram que o petista deixou o governo do Estado aprovado pela maioria da população, bem avaliado por 78% dos cearenses. A desaprovação é de 18%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A celebração de entrega da Medalha Iracema faz parte das comemorações do aniversário da capital, que completa 296 anos na data da solenidade. O momento é destinado a homenagear personalidades que contribuem em sua área de atuação profissional para o desenvolvimento de Fortaleza.

Esta é a quinta edição da comenda. A medalha já prestou homenagens a diversos nomes, como a jornalista Adísia Sá, o professor e arquiteto Liberal de Castro e o cantor e compositor Raimundo Fagner, em 2018. No seu segundo ano, estiveram na solenidade o médico e professor universitário José Otho Leal Nogueira, o ex-senador Mauro Benevides e o empresário Pio Rodrigues Neto.

Em 2020, receberam a comenda o engenheiro civil Eudoro Santana, pai de Camilo, o empresário Júlio Ventura Neto, o humorista Tom Cavalcante e o cineasta Wolney Oliveira. No último ano, foram prestigidos agraciados com a o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, pai do ex-prefeito Roberto Cláudio, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, o músico Ednardo, e a surfista Tita Tavares.

