PF investiga suposta gestão fraudulenta do Banco do Brasil em consórcios de R$ 200 milhões

A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão em investigação sobre ex-dirigentes do BB Consórcio, área específica do Banco do Brasil que opera para o campo dos consórcios. A operação, que recebe o nome de Consórcio 200, é executada em três estados: São Paulo, Paraná e no Distrito Federal e foi iniciada a partir da instauração de um inquérito que tinha por finalidade apurar suspeitas em duas operações de consórcio valendo cerca de R$ 100 milhões cada. O ex-presidente do BB Consórcios Paulo Ivan Rabelo, é um dos envolvidos na investigação. A operação foi deflagrada na quarta-feira, 6.

Os consórcios receberam aprovação na forma de compra de veículos, contudo, segundo a PF, estes foram usados para propósitos distintos dos contratados. As suspeitas de irregularidades chegaram até a Polícia Federal pelas mãos do próprio Banco do Brasil. A PF diz que esses contratos de consórcio resultaram em prejuízo ao Banco do Brasil pois não foram totalmente pagos.

Além dessa suposta fraude na gestão, a Polícia também averigua quebras dos sigilos fiscal e financeiro dos investigados para constatar se os envolvidos também cometeram o crime de lavagem de dinheiro com o desvio do dinheiro.

Por meio de nota, o banco informou que logo que as irregularidades foram percebidas, o mesmo "comunicou as autoridades policiais, que iniciaram as investigações". "O BB continua contribuindo com as investigações e tem se colocado sempre à disposição das autoridades competentes", disse o BB.

O banco falou ainda que em agosto de 2020, os suspeitos foram destituídos de seus cargos e outros profissionais ocuparam seus lugares. Em relação aos valores implicados nas irregularidades, o BB afirma que os recuperou com base em medidas adotadas.



