Ex-ministro de Bolsonaro, Weintraub diz em áudio: "Ou é com Lula ou continua piorando"

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub criticou em áudio o ex-chefe Jair Bolsonaro (PL). Considerado expoente da ala ideológica e conservadora quando estava no governo, Weintraub indica que a situação seria melhor com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Escute:

Eu avisei!

Weintraub diz que "ou é com Lula ou continua piorando e vai ser um horror com Bolsonaro reeleito"! pic.twitter.com/ksfoWqf624 — Vanessa Navarro (@vanessnnavarro) April 7, 2022

"O presidente Bolsonaro, ao se aliar ao centrão, transformou um sonho que a gente tinha, de mudança no país, em um pesadelo. Porque hoje, ou é com Lula, ou a gente continua piorando, porque com ele (Bolsonaro) vai continuar piorando", disse.

Ele acrescenta: "Historicamente, o segundo mandato de um presidente costuma ser pior do que o primeiro, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Um segundo mandato do presidente Bolsonaro, mais fraco do que o atual, vai ser um horror. Então hoje, eu vejo isso, o melhor cenário é ruim, e a gente tem que se preparar para a resistência".

Diante da repercussão, Weintraub disse nas redes sociais que "jamais apoiaria o Lula" e que a reeleição de Bolsonaro seria uma alternativa melhor, o que não significa que seria boa.

"Loucura! EU JAMAIS APOIARIA O LULA! O CENTRÃO criou o ZV para destruir os conservadores. Eu falo claramente que a melhor alternativa é a reeleição do Bolsonaro. Porém, não será bom! O 2o mandato sempre é mais fraco que o 1o. Além disso, ele estará mais cercado pelo CENTRÃO" (sic).

