Vereadores trocam agressões durante sessão na Bahia; veja vídeo

Vereadores de Acajutiba, município na Bahia, trocaram agressões durante sessão da Câmara municipal na última quarta-feira, 6. O presidente da Casa, vereador Reginaldo Neres (PSD) e o também vereador José Edson dos Santos (MDB) protagonizaram a cena que foi flagrada por câmeras que transmitiam a sessão e circula em diversas redes sociais.

O desentendimento teria começado porque o presidente decidiu realizar eleição da nova Mesa Diretora da Casa apenas com membros da própria chapa, o que gerou reação de outros parlamentares que não teriam apresentado chapa dentro do prazo estabelecido pelo regimento interno. Reginaldo chegou a argumentar que a decisão constava no Diário Oficial, no mural da Câmara e que não poderia “fazer nada” em relação aos questionamentos.

Edson começa a pedir para que a sessão seja paralisada e pergunta onde está sua chapa. Ele tomou papéis da mão de uma mulher que sentava ao lado do presidente e começou a rasgá-los afirmando que não haveria eleição sem a presença de sua chapa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente inicia a votação e as câmeras focam nos parlamentares que votariam, mas na sequência se escuta um forte estrondo que não é possível identificar. Quando a imagem retorna à câmera central, Edson está ao lado de Reginaldo e o desafia: "faça a sessão, faça”, esbraveja.

Reginaldo se levanta e começa a discutir com o parlamentar. Em determinado momento no vídeo, surge o vereador Silvio dos Santos (PP) e arranca o microfone da mesa do presidente. A troca de agressões entre os outros dois vereadores só começou após a ação de Silvio. Edson desfere tapas contra o presidente da Câmara, que revida com um empurrão.

O momento pode ser visto a partir dos 43 minutos e 30 segundos do vídeo abaixo.

Tags