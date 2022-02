Cearenses Dra. Mayra e Coronel Aginaldo se filiam ao PL de Bolsonaro

A médica Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, e o coronel PM Antônio Aginaldo de Oliveira, comandante da Força Nacional, se filiaram ao Partido Liberal (PL) nesta quarta-feira, 2. Nomes de destaque nacional no bolsonarismo, ambos são cearenses e devem ser candidatos nas próximas eleições.

Aginaldo é marido da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), da tropa de choque de Bolsonaro no Congresso Nacional. Dra. Mayra Pinheiro já foi candidata a deputada federal em 2014 e ao Senado em 2018, em ambas pelo PSDB. Nacionalmente, ela foi uma das responsáveis dentro do Ministério da Saúde por disseminar o chamado tratamento precoce contra Covid-19. Por isso, ganhou o tratamento jocoso de "Capitã Cloroquina" e foi um dos alvos da CPI no Senado.

Eles reforçam a tropa bolsonarista dentro do PL no Ceará, apesar de o partido seguir por enquanto sob comando do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, aliado do grupo do PT e PDT no Ceará. A saída dele é dada como certa pelos bolsonaristas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags