Além de Camilo, cinco governadores renunciam para ser candidatos; veja lista

Além do governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que transfere na tarde deste sábado o cargo à vice-governadora Izolda Cela (PDT), outros cinco governadores pelo Brasil renunciam para serem candidatos nas eleições deste ano. A maioria deles é do Nordeste. O Senado é o alvo da maior parte deles.

Por lei, quem será candidato precisa se desincompatibilizar do cargo público até seis meses antes da eleição, que será em 2 de outubro. Exceção é para cargos de comando no Poder Executivo quando há possibilidade de reeleição. Por exemplo, Izolda como governadora poderá concorrer a um segundo mandato.

Confira os governadores que renunciaram:

Alagoas: Renan Filho (MDB), pré-candidato a senador

Maranhão: Flávio Dino (PSB), pré-candidato a senador

Piauí: Wellington Dias (PT), pré-candidato a senador



Rio Grande do Sul: Eduardo Leite (PSDB). Não informou ainda qual cargo disputará, cogitado para presidente da República ou senador



São Paulo: João Doria (PSDB), pré-candidato a presidente

Os vices assumem os cargos até o fim dos mandatos.

