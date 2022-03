Deputados Júlio César Filho, Augusta Brito e Nizo Costa devem se filiar ao PT

Os três novos nomes devem ser aprovados nesta segunda-feira, 21, durante reunião da executiva do PT no Ceará

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) ganhará, nesta segunda-feira, 21, três novos nomes. Após negociações, a executiva estadual da legenda deve aprovar as filiações dos deputados Júlio César Filho (Cidadania), Augusta Brito (PCdoB) e Nizo Costa (PSB), nesta segunda-feira, 21.

"Os três serão muito bem vindos ao nosso partido e vão engrossar ainda mais as fileiras progressistas com vistas à eleição de Lula em outubro, consolidando o PT como a segunda maior bancada na Assembleia do Ceará. Estamos juntos", escreveu o deputado estadual Moisés Braz, no Instagram. Segundo o parlamentar, a decisão foi fruto de uma série de negociações entre os deputados e as lideranças petistas, entre eles o presidente do PT no Ceará, Antônio Filho (Conin).



Os novos nomes se somam aos demais petistas já com mandato na Casa, entre eles estão os deputados Elmano de Freitas, Acrísio Sena, Fernando Santana e Moisés Braz. Agora, o partido conta com sete parlamentares no Legislativo estadual cearense.

A mudança acontece durante o período de janelas partidárias, prazo para que deputados federais e estaduais mudem de partido sem correr o risco de perda do mandato. O "cartão verde" para a troca de legenda possibilita a consolidação de novos acordos e alianças em ano eleitoral, mas também permite que parlamentares insatisfeitos com os rumos da sigla procurem outro "abrigo" para a próxima legislatura. A janela termina no dia 1º de abril.

Conheça dos deputados

O deputado Júlio César Filho é líder do governo Camilo Santana (PT) na AL-CE. Julinho foi eleito pela primeira vez, aos 24 anos, deputado estadual pelo PTN para a legislatura 2011-2014. De saída do Cidadania, o parlamentar possui base política principalmente em Maracanaú, onde foi candidato a prefeito da cidade nas eleições municipais de 2020.

A deputada Augusta Brito é a primeira mulher eleita e reeleita deputada estadual pelo PCdoB no Ceará. A parlamentar é natural de Fortaleza, mas tem como berço político a região da Ibiapaba, em especial a cidade de Graça, onde foi prefeita por duas vezes, em 2005 e 2009. Em seguida ocupou o cargo de secretária de educação em São Benedito.

Em 2014, Augusta foi eleita deputada estadual pela primeira vez, sendo reeleita em 2018. Com projetos voltados para a defesa das mulheres, ela foi a primeira mulher líder do Governo na história da AL-CE e atua hoje como vice-líder do Governo na Casa

O deputado Nizo Costa (PSB) é natural de Tarrafas e se notabilizou na defesa do transporte complementar no Estado. O parlamentar foi candidato a deputado estadual do Ceará pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC), no pleito de 2014, sendo o candidato a deputado estadual mais votado de Cariús. Assumiu uma cadeira no legislativo cearense em 2015, quando foi suplente pela primeira vez. Em 2018, Costa foi eleito pelo Patriotas.

