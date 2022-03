"Bolsolão do MEC": Entenda o termo em destaque nas redes sociais

Começa a ganhar força nas redes sociais, nesta terça-feira, 22, assunto que passou a ser chamado de “Bolsolão do MEC”. O termo é uma referência a uma conversa na qual o ministro Milton Ribeiro (Educação) admite ter priorizado solicitações de prefeitos indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que não têm cargos na pasta. O tema já é um dos mais comentados no Twitter.

O ministro disse, em conversas com gestores, que a prática teria ocorrido a partir de uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro (PL). Desde o ano passado, os pastores citados estariam negociando com as prefeituras a liberação de verbas federais do Ministério da Educação (MEC), segundo informações reveladas pelos jornais Folha de S.Paulo e Estadão.

LEIA MAIS: Em gravação, ministro da Educação admite priorizar prefeitos sugeridos por pastores

"A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar (...) Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar", diz Milton. O áudio revelado desencadeou reações nas rede sociais de políticos e páginas no Twitter.



"Bolsolão do MEC. ABSURDO. Áudio vazado do ministro Milton Ribeiro revela esquema criminoso de liberação de verbas no ministério da Educação para pastores, sem cargos e a pedido do Bolsonaro. Ministro precisa dar explicações urgente. Lugar do governo Bozo é na cadeia", escreveu o deputado federal Ivan Valente (Psol) republicando o áudio da conversa.

Bolsolão do MEC. ABSURDO. Áudio vazado do ministro Milton Ribeiro revela esquema criminoso de liberação de verbas no ministério da Educação para pastores, sem cargos e a pedido do Bolsonaro. Ministro precisa dar explicações urgente. Lugar do governo Bozo é na cadeia. pic.twitter.com/H6dxqSh9hW — Ivan Valente (@IvanValente) March 22, 2022

BOLSOLÃO DO MEC em primeiro nos TTs.



Comenta a tag aqui que agora a gente dobra a meta pic.twitter.com/43EolnQwet — tesoureiro (@tesoureiros) March 22, 2022

