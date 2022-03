"O partido não é de Bolsonaro e não sou somente a ex-mulher de ninguém", reage Pamella Holanda

A influencer e agora recém-filiada ao Partido Liberal, Pamella Holanda, reagiu a uma matéria do O POVO publicada na tarde desta segunda-feira, 21, noticiando a sua filiação ao partido, que também é sigla do presidente Jair Bolsonaro.

Pamella não gostou de ser taxada como "ex-mulher do DJ Ivis" tampouco da passagem na matéria que informa que ela se filiou ao “partido de Bolsonaro”. O sentido do título, obviamente, é destacar que o PL foi o partido escolhido por Bolsonaro para disputar novamente o comando do Palácio do Planalto. Ele também se transformou na figura mais importante da sigla.

Pâmella Holanda reage a matéria do O POVO (Foto: Reprodução)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos comentários da publicação no Instagram do O POVO, ela rebateu: “Reiterem: Pamella Holanda entrará na disputa política de 2022. O partido não é do Bolsonaro, e eu não sou somente a ex mulher de ninguém. Sejam menos tendenciosos. Obrigada!”



Sobre o assunto Pâmella Holanda nega ter recebido dinheiro de DJ Ivis

Pamella Holanda anuncia ONG para mulheres vítimas de violência doméstica

DJ Ivis volta às redes sociais após sair da prisão: "Sei que errei"

Ex do DJ Ivis, Pamella Holanda se filia ao partido de Bolsonaro e pode concorrer a deputada federal

Tags