Ex do DJ Ivis, Pamella Holanda se filia ao partido de Bolsonaro e pode concorrer a deputada federal

Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, se filiou ao PL nesta segunda-feira, 21. A notícia foi dada pelo partido nas redes sociais. Essa será a sigla pela qual o presidente Jair Bolsonaro tentará reeleição. Conforme consta na legenda da publicação, a digital influencer “disponibiliza seu nome para disputar as eleições de 2022 pelo partido”. No bastidores, se comenta que ela deve disputar o cargo de deputada federal.

O partido aproveitou ainda para destacar que “o PL Ceará segue fortalecido tanto para disputa eleitoral como para exercer a defesa constante e firme dos direitos da mulher”. No ano passado, ela foi vítima de agressão por parte do então marido, DJ Ivis, que acabou ficando preso por três meses após as imagens do atos de violência virem à tona.

LEIA MAIS: "Tenho sofrido ameaças de morte", diz ex-esposa de DJ Ivis após expor agressões

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na publicação do PL, Pamella aparece ao lado do presidente da sigla no Ceará, Acilon Gonçalves, e do deputado federal Júnior Mano.



Tags