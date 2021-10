Pamella Holanda anuncia ONG para mulheres vítimas de violência doméstica

21:22 | Out. 27, 2021

A influenciadora digital Pamella Holanda anunciou na tarde desta quarta-feira, 27, a criação de uma ONG. O Instituto Pamella Holanda terá como objetivo amparar mulheres vítimas de violência doméstica. Em suas redes sociais, a influencer divulgou que, na manhã de hoje, esteve reunida com representantes da prefeitura de Fortaleza para acertar detalhes do projeto.

A influenciadora é ex-esposa de DJ Ivis, preso em julho deste ano, após filmagens onde o produtor agredia a companheira repercutirem nas redes sociais. “Eu sempre quis transformar isso em algo bom. Eu, como alguém que viveu isso, entendo perfeitamente os sentimentos, as dúvidas. Acho que é justo da minha parte, e também das pessoas que estão ao meu redor, trabalhando, que a gente retribua. Que a gente fortaleça outras mulheres”, destacou Pamella.

O projeto foi anunciado em seu perfil no Instagram (Foto: Instagram/Reprodução)



O produtor musical Iverson de Sousa Araújo recebeu autorização da Justiça, na última sexta-feira, 22, para deixar o presídio Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele passou três meses sob cárcere. Sem aparecer nas redes sociais desde então, a influenciadora declarou que precisava de um tempo para cuidar da saúde mental.

Após a pausa, Pamella declarou que voltou às mídias para trabalhar e para anunciar a novidade do Instituto. “É algo de extrema importância para mim como pessoa, como Pamella, e para outras tantas mulheres que a gente vai poder ajudar. Eu acho que consigo me sentir feliz nesse momento”, disse em seu perfil no Instagram.

Pamella declarou, ainda, que contava com o apoio de seus seguidores para divulgar a iniciativa. “Que a gente sempre faça pela outra o que, às vezes, as pessoas não fazem por nós. Não é sobre mim, é sobre todas nós”, escreveu.

